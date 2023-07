Atp Bastad 2023 | qualificazioni | il match di Nardi sospeso per pioggia

Ufficializzato il programma di lunedì 17 luglio per l'di2023 . Sulla terra battuta in Svezia, al 'Nordea Open' si completano le qualificazioni e iniziano i primi turni del tabellone principale. Sul Centrale apre la wild card locale Madaras ...Se in Europa si torna a giocare sul rosso a Gstaad e, negli Stati Uniti è tempo dell' ... ventunenne numero 140 del ranking. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US ......EASTBOURNE TABELLONEMAIORCA TABELLONE WTA BAD HOMBURG TABELLONE WTA EASTBOURNE 3 - 16 LUGLIO TABELLONE WIMBLEDON MASCHILE TABELLONE WIMBLEDON FEMMINILE 17 - 23 LUGLIO TABELLONE...

Archiviato Wimbledon, il circuito maggiore maschile riparte da due tornei, di scena entrambi sulla terra battuta: l’Atp 250 di Bastad e l’Atp 250 di Gstaad. Aspettando l’esito delle qualificazioni, so ...Al via anche il campione in carica Maxime Cressy e due ex campioni come John Isner e Steve Johnson. Nessun italiano al via ...