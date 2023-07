Atletica Paralimpica | Caironi dei record | l’oro mondiale nel lungo è la medaglia 25 in carriera

Cosi' lazzurra Assunta Legnante dopo lennesimo trionfo ai mondiali di. Non mi considero un idolo, forse dire un punto di riferimento e' meglio, ma io voglio essere solo uno ...Giornata entusiasmante per gli azzurri grazie a Assunta Legnante che ha nuovamente strabiliato i suoi fan: per la quinta volta vince la medaglia d'oro nel peso F11 ai Mondiali di. E con quella di oggi, l'Italia conquista un bottino di 8 medaglie: quattro ori, un argento e tre bronzi. La capitana della spedizione azzurra ai Mondiali di......2013 - 2015 - 2017 - 2019 - 2023 che rende irripetibili le sue gesta nella storia dell'... Dopo aver già assaporato il podio parigino con il bronzo nel disco , la campionessadi ...

Mondiali atletica paralimpica: Legnante d'oro nel peso Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Straordinaria Assunta Legnante. È oro nel getto del peso F11 ai Mondiali di atletica leggera di Parigi, il quinto della sua carriera in una rassegna iridata. Questa medaglia è ...A Parigi Assunta Legnante trascina l’Italia non solo come capitana. Sul campo dello Stadio Charlety comanda lei come ha sempre fatto in ogni singola edizione del Mondiale. La primatista iridata sale p ...