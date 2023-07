(Di domenica 16 luglio 2023)16va in scena l’ultima giornata di gare agliUnder 23 dileggera. Si chiude con il botto a Espoo (Finlandia), dove si assegnano ben 16 titoli e dove l’Italia vuole essere grande protagonista. La nostra Nazionale si gioca la carta pesante, ovvero Larissa Iapichino: la toscana è la grande favorita per il successo nel salto in lungo. LA DIRETTA LIVE DEGLIU20 DIALLE 9.50 E 15.30 Attenzione a Dalia Kaddari sui 200 metri e alla 4×400 maschile, senza dimenticarsi di Michele Bertoldo sui 400 ostacoli ed Emily Conte nel lancio del disco. Bedini, Guerra e Maggi saranno impegnati sui 10.000 metri, Fortuna nel lancio del disco, Pieroni e Tavernini nel salto in alto, Oliveri nel salto con l’asta, Caiani sui 3000 siepi, ...

Questo il commento, entusiasta, di Martina Caironi, che ai mondiali diparalimpica di ...è andata così e per fortuna ce l'ho fatta a mantenere il sangue freddo dopo il nullo e il primo ...Nuova impresa per Martina Caironi ai mondiali diparalimpica di Parigi. Dopo l'argento nei 100 (con il podio tutto azzurro grazie all'oro di ... Grazie a leiil tricolore sventola per la ...Nuova impresa per Martina Caironi ai mondiali diparalimpica di Parigi. Dopo l'argento nei 100 (con il podio tutto azzurro grazie all'oro di ... Grazie a leiil tricolore sventola per la ...

Atletica oggi, Europei U23: orari domenica 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Brava a scuola e campionessa nell’atletica leggera, 13 titoli italiani, ottenuti nelle gare dei 200 metri piani e nel salto in lungo, una medaglia di bronzo nel 2022 con la maglia nazionale nel salto ..."Sarebbe bello avere una pista di atletica anche all’Argentario, per far crescere ancora di più questo sport" .