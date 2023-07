Atletica | Leonardo Fabbri frenato in Diamond League | misura sottotono | Ryan Crouser dominatore

(Di domenica 16 luglio 2023)non è riuscito a incantare a Chorzow (Polonia), dove va in scena l’ottava tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’italiano si è fermato all’ottavo posto nella gara di getto del peso con ladi 20.21 metri ottenuta al terzo tentativo, preceduto da un 19.84 e un 20.10 e seguito da due nulli. Il toscano si è lasciato alle spalle esclusivamente il polacco Michal Haratyk e il ceco Tomas Stanek, entrambi incapaci di mettere a segno un lancio. Il risultato è inferiore alle aspettative del 26enne, che nel corso di questa stagione aveva già trionfato in(al Golden Gala nella sua Firenze con ladi 21.73 metri) e che si era espresso in 21.81 a ...

Gli altri azzurri impegnati allo stadio 'Slaski' di Chorzow saranno Elena Bellò negli 800, Gaia Sabbatini nei 1500,Fabbri nel getto del peso e Sara Fantini nel martello. Per quanto riguarda ...Prima di qualsiasi analisi sportiva e, la riflessione generale: saranno i Mondiali dei ... Nei 50 sl Popovici non fa paura allo stesso modo eDeplano può giocarsela con l'australiano ...Sono due anche i lanciatori,Fabbri nel peso e Sara Fantini nel martello. Tamberi, che guarda ai Mondiali di Budapest (19 - 27 agosto) per conquistare l'unico titolo che gli manca, troverà a ...

Leonardo Fabbri non è riuscito a incantare a Chorzow (Polonia), dove va in scena l'ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L'italiano si è ...Fabian Blum ha colto ai Mondiali di para-atletica di Parigi l'argento nei 100 m, portando così a tredici il bottino di medaglie svizzere. Il 28enne lucernese, al suo secondo mondiale in carriera, ha ...