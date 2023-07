(Di domenica 16 luglio 2023)era la grande favorita della vigilia a Espoo (Finlandia) e la punta di diamante della spedizione italiana23 dileggera non ha minimamente deluso le aspettative. La fuoriclasse toscana ha conquistato la meda d’oro nel salto in lungo, dall’alto di una caratura tecnica e agonistica decisamente superiore a questa categoria. L’azzurra è ormai una big di livello internazionale al piano superiore, ma ha deciso di prendere parte a questa kermesse per ricordarsi di essere ancora giovane e per rimpinguare il proprio palmares giovanile, dove fino a questa mattina campeggiava il titolo continentale19 arpionato nel 2019.ha trionfato con una ...

Nell'ultima giornata degli Europei Under 23 dia Espoo, in Finlandia, Francesco Guerra conquista l'argento nei 10.000 metri con il tempo ... a partire dal salto in lungo conIapichino , ...Iapichino supera agevolmente il turno di qualificazione agli Europei Under 23 di, in scena a Espoo, e domani pomeriggio sarà in finale nel salto in lungo alle 17.35 per cercare di ...Domattina le qualificazioni del lungo conIapichino alle 11.40.

Atletica, Larissa Iapichino divampa agli Europei Under 23: vittoria con misura mirabolante, pareggiata Mihambo! OA Sport

Meravigliosa creatura, Larissa Iapichino è la nuova campionessa d’Europa U23 del salto in lungo. Basta un solo salto alla fuoriclasse azzurra per assicurarsi la medaglia d’oro a Espoo, in Finlandia. E ...Rimontata e bruciata la Francia di 3 millesimi. Simonelli è argento sui 110 ostacoli, Iapichino salta 6,67 ed entra in finale da favorita ...