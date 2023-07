Atletica | Jacobs promette | “Non andrò al Mondiale solo per partecipare | voglio farvi sognare ancora”

(Di domenica 16 luglio 2023) Marcellè intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’E-Prix di Roma di Formula E: “Abbiamo superato un periodo da cui non sembrava esserci via d’uscita. Sono fiducioso in vista del: arriverò lì per portare a casa qualcosa d’importante e nonper“. Il campione olimpico in carica dei 100 metri ha poi aggiunto: “Campionati italiani? Non ho avuto la possibilità di prepararli. Avrei infatti rischiato di comre il percorso verso il, che è l’obiettivo principale. Sto dando il 200% per“. SportFace.

Segui il Mondiale dileggera su Sky Sport dal 19 al 27 ...... per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli diin ... Marcell, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu, solo per citarne alcuni. Le gare in onda su Rai ...... per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli diin ... Marcell, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu, solo per citarne alcuni. Le gare in onda su Rai ...

Jacobs, c’è la conferma: non sarà agli Assoluti di Molfetta La Gazzetta dello Sport

Fred Kerley ha perso! Questa è la grande notizia che arriva da Chorkow, sede dell'ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione del ...Il campione olimpico dei 100 metri - a Roma per seguire la gara di Formula E - ha parlato a 'Sky Sport' dei suoi propositi in vista del Mondiale, in programma ad agosto a Budapest: "Costretto a ...