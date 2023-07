(Di domenica 16 luglio 2023)ha firmato il propriosuimetri in occasione dell’ottava tappa della, il massimo circuito internazionale dileggera. L’abruzzese ha tagliato il traguardo in 4:01.24 ed è riuscita a migliorare il 4:01.93 che aveva timbrato lo scorso anno in occasione dei Mondiali, piazzandosi all’ottavo posto in una gara dall’elevato contenuto tecnico. La 24enne, che lo scorso inverno ha trascinato la staffetta mista al trionfo agli Europei di cross, si conferma su eccellenti livelli dopo la semifinale raggiunta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nell’ultima rassegna iridata. Nel corso di questa stagione aveva corso in 4:03.84 a Ostrava e in 4:03.88 a Turku. Le etiopi si sonote e hanno dominato la gara, scendendo ...

Gli altri azzurri impegnati allo stadio 'Slaski' di Chorzow saranno Elena Bellò negli 800,Sabbatini nei 1500, Leonardo Fabbri nel getto del peso e Sara Fantini nel martello. Per quanto riguarda ...Nell'alto di nuovo in azione Gianmarco Tamberi, quindi le mezzofondiste Elena Bellò (800 metri), alla seconda presenza stagionale nel massimo circuito, eSabbatini (1500m). Sono due anche i ...Presenti anche Elena Bellò negli 800 metri, alla seconda presenza stagionale nel massimo circuito dopo aver corso in 2:00.76 a Losanna, eSabbatini nei 1500, in ascesa come dimostra il 4:03.84 ...

Atletica, Gaia Sabbatini si esalta in Diamond League: splendido personale sui 1500 OA Sport

Gaia Sabbatini ha firmato il proprio personale sui 1500 metri in occasione dell'ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. L'abruzzese ha tagliato il tr ...È in corso il Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow, in Polonia, ottavo meeting stagionale della Wanda Diamond League. Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Action dalle 16 alle 18. A questo LINK la ...