(Di domenica 16 luglio 2023)ha perso! Questa è la grande notizia che arriva da Chorkow, sede dell’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Ildeldei 100 metri è statodal sudafricano Akaniin Polonia: lo statunitense si è fermato a 9.98 (vento nullo) e si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del suo avversario, autore di 9.97.ha dovuto chinare il capooltre un anno di imbattibilità. La sua ultimanella distanza di riferimento risaliva al 28 maggio 2022, quando a Eugene fu secondo in Diamond League alle spalle di Travyon Bromell.il ko casalingo aveva infilato ...

Per quanto riguarda i big, invece, gli occhi sono puntati su Armand Duplantis nel salto con l'asta, Jakob Ingebrigtsen nei 1500 eKerley nei 100.Nei 100 metri: l'oro mondialeKerley con il neocampione statunitense Cravont Charleston e il sudafricano Akani Simbine. Ma è ancora più attesa la sfida tra le velociste: la giamaicana Shericka ...Così il favorito per la volata di Budapest rimane l'iridato in caricaKerley, assente ai ... Il bresciano della Bergamo Stars, già oro con la 4x100 ai Giochi del Mediterraneo 2022, ha ...

Atletica, Fred Kerley battuto sui 100! Sconfitta dopo 14 mesi, Simbine stende il Campione del Mondo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Chorzow, nona tappa della Diamond League 2023, la "Champions Le ...(ANSA) - ROMA, 14 LUG - A tre settimane dal trionfo dell'Italia negli Europei a squadre a Chorzow, la città polacca ospita domenica prossima l'ottava tappa della Diamond League con cinque azzurri annu ...