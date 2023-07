Atletica | Europei Under 23 Espoo 2023 | argento per Francesco Guerra nei 10 mila metri

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Nell’ultima giornata degli23 di, in Finlandia,conquista l’nei 10.000con il tempo di 29:11.86, battuto soltanto dal britannico Rory Leonard, 29:08.33. Nel disco Emily Conte non va oltre il quarti posto (53,99), in zona medaglie per tutta la gara e beffata soltanto all’ultimo lancio dalla norvegese Lotta Flatum che le sfila il bronzo con 54,45. Quinto posto per Michele Bertoldo nella finale dei 400hs (50.12), qualificati per la finale dei 200 la campionessa in carica Dalia Kaddari (23.77/-3.1) e Marco Ricci (21.28/-3.2). Nel pomeriggio conclusivo l’Italia avrà altre possibilità di podio, a partire dal salto in lungo con Larissa Iapichino, in pedana alle 17.35 dopo il 6,67 della ...