Atletica | Europei U 23 | Larissa Iapichino d' oro nel lungo Basta un solo salto

(Di domenica 16 luglio 2023)è la nuova campionessa d'Europa Under 23 delinunalla fuoriclasse azzurra per assicurarsi la medaglia d'oro ai Campionati continentali di Espoo , in ...

Larissa Iapichino è la nuova campionessa d'Europa Under 23 del salto in lungo . Basta un solo salto alla fuoriclasse azzurra per assicurarsi la medaglia d'oro ai Campionati continentali di Espoo , in ...Larissa Iapichino è la nuova campionessa d'Europa U23 del salto in lungo. L'azzurra ha conquistato la medaglia d'oro con un salgo a 6,93 (+1.2), migliore prestazione europea del 2023 all'aperto al ...... con la speranza di fare il minimo per i Campionatiunder 20'. Un monologo anche la gara ... Bronzo per l'under 23 Alice Biz (Vittorio). Si è corso su un veloce tracciato cittadino, con ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dell'oro. Prime finali in mattinata OA Sport

Larissa Iapichino è la nuova campionessa d'Europa Under 23 del salto in lungo. Basta un solo salto alla fuoriclasse azzurra per assicurarsi la medaglia d'oro ai Campionati continentali di Espoo, in ...Gianmarco Tamberi si mette in luce nella Diamond League. A Chorzow, in Polonia, il campione olimpico dell'alto è secondo con 2,34 al termine di un duello con il qatarino Mutaz Barshim, il tre volte ...