Atletica | Europei U 23 Larissa Iapichino d' oro nel lungo

La toscana vola a 6.93, migliore prestazione europea del 2023 all'aperto. ROMA - Larissa Iapichino è la nuova campionessa d'Europa Under 23 del salto in lungo. Basta un solo salto alla fuoriclasse ...... con la speranza di fare il minimo per i Campionatiunder 20'. Un monologo anche la gara ... Bronzo per l'under 23 Alice Biz (Vittorio). Si è corso su un veloce tracciato cittadino, con ...Nell'ultima giornata degliUnder 23 dia Espoo, in Finlandia, Francesco Guerra conquista l'argento nei 10.000 metri con il tempo di 29:11.86, battuto soltanto dal britannico Rory Leonard, 29:08.33. Nel disco ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dell'oro. Prime finali in mattinata OA Sport

Larissa Iapichino era la grande favorita della vigilia a Espoo (Finlandia) e la punta di diamante della spedizione italiana agli Europei Under 23 di atletica leggera non ha minimamente deluso le aspet ...