Atletica | Diamond League Silesia 2023 | un super Tamberi si arrende solo a Barshim Gimbo chiude secondo con 2 | 34

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023)posto per GianmarconelKamila Skolimowska Memorial, valevole per l’ottava tappa della Wandadileggera. L’azzurro è stato protagonista di un’ottima gara, in cui ha ritoccato il proprio primato stagionale in ben tre occasioni, riuscendo a saltare anche la misura di 2,34. Purtroppo a 2,36 sono arrivati tre errori, così come per il tedesco Poyte, terzo classificato. L’unico avversario in grado di strappare la vittoria aè stato proprio il suo amico(con cui ha condiviso l’oro a Tokyo), che dopo due errori a 2,34 ha tentato direttamente un salto a 2,36 e, da vero fuoriclasse, è andato a segno al primo colpo. Gara comunque ampiamente positiva per, ...