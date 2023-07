Atletica | Assunta Legnante leggendaria | Campionessa del Mondo per la quinta volta! Mito totale

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023)è semplicemente unvivente dello sport tricolore, un punto di riferimento nell’universo paralimpico, una stella assoluta per caparbietà, tenacia, perseveranza e talento agonistico. La fuoriclasse campana ha conquistato la medaglia d’oro nel getto del peso (categoria F11) ai Mondiali diparalimpica in corso di svolgimento a Parigi, dove il prossimo anno si disputeranno le Paralimpiadi. La 45enne si è laureatadelper lavolta consecutiva: dopo le apoteosi del 2013, 2015, 2017, 2019 arriva il mitico pokerissimo che la incorona per l’eternità. La due volteParalimpica (a Londra 2012 e Rio 2016, mentre a Tokyo 2020 dovette accontentarsi dell’argento) si è imposta con 15.55 metri, stampati ...