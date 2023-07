Atletica | 4×400 maiuscola agli Europei Under 23! Terzo oro dopo Iapichino | Kaddari e Ricci giù dal podio

(Di domenica 16 luglio 2023) L’Italia ha concluso gli23 dileggera con un bottino di 11 mede (3 ori, 6 argenti, 2 bronzi). Nel pomeriggio dell’ultima giornata di gara sono giunti due sigilli meravigliosi: Larissasi è imposta nel salto in lungo con la misura notevole di 6.93 metri (miglior prestazione europea stagionale), lamaschile ha strapazzato la concorrenza in maniera autorevole. Già detto in altra sede dell’apoteosi della saltatrice in lungo, soffermiamoci sul trionfo della staffetta del miglio. Luca Sito, Riccardo Meli, Francesco Domenico Rossi e Lorenzo Benati hanno trionfato con il tempo di 3:02.49, record italiano di categoria (quattordici anni è crollato il 3:03.79 di Vistalli, Juarez, Fontana, Galvan). Sito e Meli hanno dominato le ...

