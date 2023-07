Atalanta | Zappacosta | “C’è tanto entusiasmo e voglia di ripartire”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 16 luglio 2023) Sono trascorsi solpochi giorni, da quando l‘capitanata dal tecnico Gian Piero Gasperini, ha iniziato il proprio ritiro estivo in quel di Clusone. Località sita in Alta Valle Seriana, appositamente scelta dalla società bergamasca per preparare al meglio la prossima stagione, la quale si preannuncia piuttosto avvincente. Molto interessante sarà infatti vedere i campioni d’Italia del Napoli, difendere l’ambito Tricolore, riconquistato dopo ben 33 anni. Ciò nonostante, una delle squadre più attese, in vista del prossimo campionato è proprio la Dea, reduce da un ottimo 5° posto nella passata stagione, a quota 64 punti, e valso la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Europa League. Un bottino decisamente notevole per i ragazzi del patron Antonio Percassi, trascinati dai gol di Ademola Lookman, con quest’ultimo capocannoniere dei ...