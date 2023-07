Atalanta | Gollini torna al Napoli | altro prestito con diritto di riscatto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023) Toccata e fuga a Bergamo, prima dire. Pierluigicontinuerà la sua avventura nel, che ha ufficializzato il ritorno dell’estremo difensore di proprietà dell’. La formula, esattamente come sei mesi fa, è quella del(fino al 30 giugno 2024) condi, dunque non obbligo. C’è quindi la possibilità che l’ex numero uno nerazzurro torni ancora alla base l’estate prossima. Le cifre si aggirano intorno ai 400mila euro per ile circa 6-7 milioni per l’opzione d’acquisto. Con ilnegli ultimi mesiha disputato quattro partite, una delle quali proprio contro l’. Si giocherà la maglia da titolare con Meret, partendo però almeno ...