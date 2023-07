Atalanta | Emmanuel Latte Lath si aggrega al ritiro nerazzurro

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023)è statoto aldell’e questo pomeriggio potrà scendere in campo nell’amichevole contro la Rappresentativa Città di Clusone. Il classe ’99 ha terminato il prestito al San Gallo ed è tornato da ieri sera neldei bergamaschi. Campione d’Italia Under 17 innel 2016, in prima squadra ha totalizzato 3 presenze e 1 gol (alla Juventus, nell’ottavo di Torino perso 3-2 l’11 gennaio 2017) prima delle cessioni a titolo temporaneo al Pescara e Spal in B e Pistoiese, Carrarese, Imolese e Pianese in C. SportFace.