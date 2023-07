Atalanta | a Clusone anche Latte Lath Alle 17 la prima amichevole stagionale

(Di domenica 16 luglio 2023). Una stagione brillante al San Gallo e ora la chiamata di Gian Piero Gasperini per il ritiro diinsieme allasquadra dell’. Emmanuelsi è aggiunto nella serata di sabato 15 luglio al gruppo nerazzurro che da venerdì lavora in VSeriana. L’attaccante classe 1999, prodotto del settore giovanile nerazzurro, viene da un’annata con 14 reti segnate nel massimo campionato svizzero che gli sono valse la meritata convocazione. Potrebbeprendere parte all’che domenica 17 luglio la Dea disputerà contro la Rappresentativa Città di17,sgambataal centro sportivo in cui si stanno svolgendo ...

Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Rappresentativa città di, match valevole per la prima amichevole precampionato 2023 della formazione bergamasca. I ragazzi allenati da Gian Piero Gasperini, dopo aver cominciato la ...Prima doppia seduta in ritiro per l', sabato 15 luglio a, davanti a circa 1500 spettatori. Tanto lavoro fisico nella sessione a porte chiuse, seduta anche tattica davanti al pubblico del Centro sportivo "Città di"...Dal bus che ha raggiunto ierisono scesi anche Hojlund , Lookman e Boga . Per loro primo giorno di lavoro in gruppo e preparazione che sarà da seguire con altrettanta attenzione, sia per i ...

Potrà prendere parte al test pomeridiano anche capitan Toloi, tornato ieri a lavorare a Clusone con i compagni Tanto lavoro fisico e tattico nelle doppie sedute dell’Atalanta a Clusone. Spazio alla pa ...L’Atalanta oggi affronta la sua prima amichevole estiva: alle 17 test allo stadio di Clusone, con annunciata abbuffata di gol contro i dilettanti locali. Tra i tifosi c’è molta curiosità per il nuovo ...