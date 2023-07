Ascolti TV | Sabato 15 Luglio 2023 Incontrada e D’Alessio 16 9% staccano Scotti 11 6% Con La Signora in Giallo 2 8% balzo di Top Crime Il Tour all’Arrivo tocca il 20 1%

TV di15 luglio 2023 : il palinsesto della prima serata di ieri ha offerto programmi in replica, come troppo spesso succede durante la stagione estiva. Su Rai 1 è andata in onda la ...tv15 luglio 2023: preserale e access prime time Rai 1: Techetechetè ha intrattenuto spettatori (% di share); Canale 5: Paperissima Sprint Estate è stato seguito da persone (%); Italia ...tv di15 luglio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " 20 anni che siamo italiani " contro " Guinness " Lo show dei record ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ...

Ascolti tv sabato 15 luglio 2023 Tvblog

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 15 luglio 2023 ...Cosa sappiamo di Avvocato di difesa 2, l'appassionante serie Netflix incentrata sulle vicende di un avvocato pronto a tutto per far trionfare la giustizia