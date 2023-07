Arsenal | la carica di Wenger | «Vinceremo la Premier League»

(Di domenica 16 luglio 2023) Le parole di Arsen, ex allenatore dell’, in vista della prossima stagione dei Gunners: «la» Arsenelancia l’. L’ex tecnico dei Gunners, intervistato da Eurosport, ha parlato della prossima stagione della sua ex squadra, dicendosi sicuro delle possibilità di vittoria. Di seguito le sue parole. «L’ha fatto buoni investimenti nel complesso (Timber e Havertz ndr) sono giocatori maturi ma ancora giovani, hanno 23-24 anni e possono giocare ancora per molto. Dopo la scorsa stagione saranno più sotto pressione, ma se hanno imparato potranno gestirla.la, ho pochi dubbi su questo».

