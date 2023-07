Disposti intanto alcuni trasferimenti previsti in serata: 180 migranti sul traghetto Cossydra che farà rotta verso Porto Empedocle, 440 con la motonavediretta a Trapani. leggi anche ......offre opportunità di lavoro anche in nero per pagarsi un viaggio in barca illegale per. ... affermando che dai paesi africani sarebberovia posta e money transfer tre miliardi di ...hotspot di nuovo pieno Intanto nella sola giornata di sabato, in più di dieci sbarchi, sonooltre 700 migranti: su alcuni dei barchini, tre dei quali senza motore, ...

Arrivati a Lampedusa 1400 migranti in 24 ore, oltre 2200 nell'hotspot Sky Tg24

Continuano gli sbarchi a Lampedusa dove sono arrivate nelle ultime 24 ore più di 1400 migranti. Nell'hotspot, dove la capienza massima prevista è di poco meno di 400 persone, ci sono oltre 2.200 ...Il primo blocco di nove imbarcazioni è stato soccorso durante la notte da guardia di finanza e capitaneria di porto ...