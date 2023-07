Arctic Monkey a Rock in Roma tutte le cose da sapere per il 16 luglio. SOLD OUT

(Di domenica 16 luglio 2023) Il concerto deglis ain, domenica 16: leda. Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio lo show.16aperture e accessi L’apertura delle porte è prevista alle ore 15:00; i concerti inizieranno alle ore 18.00. Il giorno dell’evento le casse situate in via Appia Nuova 1245 (accanto al gate A), osserveranno i seguenti orari: la cassa adibita agli accrediti sarà aperta tra le 16.00 e le 22.00.Sarà possibile accedere alla venue dai seguenti ingressi:Ingresso A -> Posto Unico + PitIngresso D -> Posto Unico + Pit + Diversamente AbiliIngresso E -> Posto Unico + Pit **ingresso dedicato esclusivamente a coloro ...

Alla fine ce l'hanno fatta. Dopo aver dovuto annullare il concerto di Dublino per una faringite di Alex Turner gli Arctic Monkeys sono riusciti a salire sul palco del Glastonbury Festival come da programma.

Arctic Monkeys, Rock in Roma, 16 luglio 2023: la scaletta del concerto, orario, apertura cancelli Soundsblog

Il concerto degli Arctic Monkeys a Rock in Roma, domenica 16 luglio: le cose da sapere. Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio lo show.Proprio in questi giorni il leader dei Blur Damon Albarn ha sentenziato: “Gli Arctic Monkeys sono l’ultima grande guitar band”. Difficile dargli torto dopo aver visto l’esibizione della band di Sheffi ...