Architetto di giorno | serial killer di notte | “incastrato” da un pezzo di pizza

(Di domenica 16 luglio 2023) Rex Heuermann,59enne, sposato e con due figli, è stato arrestato per l’omicidio di Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello. Tre donne uccise, ritrovate tutte nella stessa posizione con mani e piedi legati da una cintura o un nastro adesivo e i cui resti furono trovati su una spiaggia chiamata Gilgo Beach nel 2010, a Long Island. L’uomo era rimasto a piede libero fino a poche ore fa, poi la svolta con l’individuazione e l’arresto. L’uomo da tempo conduceva una doppia vita: divicino all’Empire State Building, dii video di donne torturate e le 92 pistole conservate nella cassaforte di casa a cinquanta chilometri da New York. Ad inchiodarlo il dna prelevato da una fetta diche corrispondeva a quello trovato sui resti di Melissa Barthelemy, Megan ...

Architetto di giorno, killer di notte: un pezzo di pizza “incastra” Rex Heuermann Il Fatto Quotidiano

Rex Heuermann, architetto 59enne, sposato e con due figli, è stato arrestato per l'omicidio di Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello. Tre donne uccise, ritrovate tutte nella stessa posiz ...