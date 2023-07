Animali | riforma Brambilla | pene più aspre e carcere per chi li abbandona

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 luglio 2023) "Discussione in Commissione giustizia della proposta di legge a mia prima firma che prevede una pena minima di 3 anni, fino a una massima di 5. Anche con tutte le attenuanti, un po' di galera la fai" Con le vacanze estive torna ad acuirsi il drammatico fenomeno dell’abbandono didomestici. Una piaga che il Parlamento intende combattere inndo leper chi si macchia di questo reato. Allo stesso tempo, però, una ricerca condotta da Emg Different per Facile.it rivela che sono più di 6,5 milioni gli italiani che stanno andando in vacanza in compagnia del proprio cane o del proprio gatto. “Cani e gatti in Italia sono circa 15 milioni. Vuol dire che circa la metà di questiseguirà i loro padroni in vacanza, è un dato che mi fa estremamente piacere”, commenta con l’Adnkronos la deputata di Noi Moderati ...