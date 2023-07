(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - La Digos diha arrestato Pierloreto Fnca, anarchico riconosciuto responsabile - assieme ad Salvatore Vespertino, ancora ricercato in ambito nazionale - di aver posizionato la notte del 31 dicembreun ordigno esplosivo presso lail Bargello di, luogo di incontro di giovani appartenenti a Casapound. Il provvedimento è stato eseguito con l'ausilio delle Digos di Milano e di Bologna e con l'intervento di personale della Direzione Centrale della polizia di prevenzione. Nell'attività di disinnesco dell'ordigno esplosivo, l'artificiere della polizia di Stato Mario Vece rimase gravemente ferito. Fnca è stato condannato in via definitiva a 8 anni di carcere e deve scontare una pena residua di cinque. È stato rintracciato ieri mattina a Bologna e ...

Anarchici, un arresto per la bomba davanti alla libreria a Firenze nel 2016 AGI - Agenzia Italia

Condanne confermate dalla Corte di Cassazione per due anarchici a otto anni di reclusione per il ferimento dell’artificiere della polizia di Stato Mario Vece, investito, la notte di ...Definitiva la condanna per gli anarchici Pierloreto Fallanca e Salvatore Vespertino, ritenuti responsabili dell'ordigno che fece perdere una mano e un occhio al poliziotto Mario Vece.