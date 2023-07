Amici 23 | tre amate ex protagoniste del talent in lizza per diventare prof? Il retroscena

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 luglio 2023) C’è grande fermento per la ventitreesima edizione di, il fortunatodi Maria De Filippi. In attesa di scoprire chi saranno i giovanissimi allievi pronti a entrare nella Casetta del programma, sono tante le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni in merito aiche siederanno dietro ai banchi di scuola. Confermatissima Lorella Cuccarini, come ha fatto capire la stessa showgirl nel corso di una recente intervista. Inamovibili Alessandra Celentano e Rudi Zerbi, colonne portanti di. Quale futuro invece per Raimondo Todaro, Arisa ed Emanuel Lo? Se l’addio della cantante sembrerebbe essere certo, in bilico invece sarebbe ildi latino, per via di alcune presunte liti con la conduttrice nel corso della scorsa edizione. Incerta anche la presenza del coreografo, compagno ...