Amichevoli Serie A 2023 | i risultati di tutte le partite giorno per giorno

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti i ritiri Oggi in campo cinque squadre di A: leTutte le squadre diA, tra raduni e ritiri, hanno iniziato a lavorare in vista della ...In campo Portogallo e Italia, finali anche per la COSAFA Cup eper Atalanta, Bologna e Verona. Successo per il River Plate in Liga Profesional e per il Botafogo nellaA brasiliana Il programma di domenica 16 luglio si è aperto nella notte con ...... sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro ... La squadra rimarrà in ritiro dal 17 al 30 luglio e sono state programmate tre. Questo lo ...

Cinque date da salvare in agenda per i cinque incontri amichevoli del ritiro precampionato dell'Inter in vista della nuova stagione ...La Lazio si prepara alla nuova stagione con diversi test amichevoli: le formazioni schierate dai biancocelesti.