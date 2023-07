Amichevole estiva 2023 | l’Atalanta riparte col 10 | battuta la Rappresentativa città di Clusone

(Di domenica 16 luglio 2023) Carambolata Atalanta, termina 10-1 la primastagionale disputata questo pomeriggio contro ladi. Triplo vantaggio nerazzurro nella prima frazione di gioco. Ederson sblocca subito il risultato al settimo minuto con un tiro in porta, su assist di Pasalic. Il raddoppio arriva invece al sedicesimo con il colpo di testa di Adopo che coglie bene in area un cross proveniente da calcio d’angolo. Firma il sigillo sul primo tempo, Bakker al 19’. Nella seconda frazione sono otto le marcature, per gli atalantini a segno Maehle, Koopmeiners, Zappacosta, Hojlund e Lookman con doppietta, vana la rete degli avversari insaccata all’82esimo da Camanini, su errore difensivo. SportFace.

AURONZO DI CADORE - Primadella Lazio in ritiro. In scena uno dei classici della preparazione, il match contro l'Auronzo. Tanti tifosi sugli spalti e tanto entusiasmo. Sarri mette in atto i primi giorni di ...

Cinque date da salvare in agenda per i cinque incontri amichevoli del ritiro precampionato dell'Inter in vista della nuova stagione ...