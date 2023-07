Alpi Apuane | escursionista esperto muore dopo essere precipitato nel vuoto per 50 metri

(Di domenica 16 luglio 2023) Spartaco Belliccioni, 61enne originario di La Spezia, stava percorrendo il sentiero delleche dalla foce dei Bimbi porta alla cintura del Procinto – tragitto che presenta tratti di elevata difficoltà – in compagnia di un altro, quando èper circa 50proprio nella parte finale del percorso. Per l’uomo,e socio Cai (il Clubno italiano), non c’è stato nulla da fare: la caduta gli ha provocato un trauma cranico e diverse altre lesioni, rivelandosi fatale. Come riportato dal Soccorsono e speleologicoe Alta Toscana, il Soccorsono di Querceta intervenuto in elicottero non ha potuto fare altro che riscontrare il decesso. ...

La Spezia - E' precipitato per oltre 50 metri mentre percorreva il sentiero che dalla Foce di Bimbi porta alla cintura del Procinto, nelleil 60enne di La Spezia morto ieri in un terribile incidente di montagna. Insieme a lui c'era un compagno di escursione che non ha potuto fare nulla per salvare l'amico caduto in ...Incidente mortale sulleper un escursionista originario di La Spezia caduto mentre stava percorrendo il sentiero che dalla foce dei Bimbi porta alla cintura del Procinto. L'uomo, 60enne, si trovava assieme ad un ...

