(Di domenica 16 luglio 2023) Aveva aperto un nuovo giornale a Oklahoma City e si era reso presto reso conto che in città c’era un crescente problema di parcheggi

Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 622 " Inizio del calendario islamico, in connessione all'Egira effettuata dal profeta Maometto ...Il 16 luglio è il 197° giorno del calendario gregoriano. Mancano 168 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno:si venera Beata Vergine Maria del Carmelo. E' una delle devozioni ...Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato 304 " San Chirico e sua madre Santa Giulitta, vengono martirizzati ad Iconio, sotto Diocleziano. 1054 " Il ...

Almanacco di oggi domenica 16 luglio: Carl C. Magee e il primo parchimetro la Repubblica

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...Mercoledì, il 19 luglio, al Volt Cafè di Via Buon Pastore a Modena andrà in scena ’Simply The Best’, ovvero un format unico e originale nel quale la vita di Tin Turner (scomparsa il 24 maggio scorso) ...