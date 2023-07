Alluvioni in Corea del Sud | almeno 30 morti e 10 dispersi

È una corsa contro il tempo per salvare decine di automobilisti intrappolati in un tunnel sotterrano a Cheongju, nella provincia di North Chungcheong,del Sud. Il Paese è stato colpito in queste ultime ore da una una pioggia torrenziale che ha colto alla sprovvista gran parte della popolazione lasciando dietro di sé, ma il bilancio è destinato ...Ladel Sud è colpita da piogge torrenziali dal 9 luglio . Il ministero dell'Interno sudcoreano riferisce che le precipitazioni negli ultimi 7 giorni hanno costretto circa 7.540 persone a ...Ladel Sud è particolarmente incline alle. Il clima è continentale, freddo ma soleggiato in inverno e afoso e con pioggia abbondante in estate . Il Paese infatti risente del fenomeno ...

Alluvioni e frane in Corea del Sud, almeno 26 morti TGCOM

La Corea del Sud è colpita da alluvioni che hanno causato almeno 30 morti e 10 dispersi. Le piogge torrenziali sono iniziate il 9 luglio.La situazione è particolarmente grave nella zona della contea di Gosean dove circa 8mila persone sono state evacuate Almeno sette persone hanno perso la vita, altre tre risultano disperse e… Leggi ...