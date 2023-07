Alga tossica | livelli molto abbondanti in zone di mare nel leccese e nel brindisino Arpa Puglia | rilevazioni 1-15 luglio

La notizia è stata diffusa da Brindisi report.. Porto Badisco ha una concentrazione molto abbondante, stando ai dati Arpa Puglia 1 - 15 luglio, ed il sindaco di Otranto ha disposto il divieto di balneazione. La Forcatella prima casa ...Un cane è morto improvvisamente, pochi minuti dopo essere entrato in contatto con una misteriosadi colore blu - verde, annusata nei pressi del Lago Wimbleball di Exmoor, in Inghilterra. Si tratterebbe del primo caso scientificamente e ufficialmente confermato di decesso per questo ...I valori dell'sono tornati alla normalità a Porto Badisco . Si può tornare a fare il bagno nelle acque del comune alle porte di Otranto . È stata revocata , infatti, l'ordinanza con cui il sindaco ...

L'alga tossica arriva a Bari, presenza 'abbondante' a San Giorgio: 'Ostreopsis ovata' segnalata anche a Torre a Mare Telebari

Tornano sotto i limiti i valori di ostreopsis ovata, la cosiddetta alga tossica, nel mare di Vergine Maria. Le nuove analisi, effettuate lo scorso 10 luglio, dall'Arpa, agenzia regionale per la ...La notizia è stata diffusa da Brindisi report. Alga tossica. Porto Badisco ha una concentrazione molto abbondante, stando ai dati Arpa Puglia 1-15 luglio, ed il sindaco di Otranto ha disposto il divie ...