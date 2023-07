Alessia Marcuzzi | lo sfogo su Instagram | “Sensi di colpa e inadeguatezza”

Leggi su dilei

(Di domenica 16 luglio 2023)si sta godendo una vacanza a Formentera tra mare, sole e (forse) un ritorno di fiamma. Sono giornate di libertà e spensieratezza ma, nonostante ciò, la conduttrice ha trovato un momento per lasciarsi andare a una riflessione sul suo profilo. Qualcosa che ha a che fare con tutte le donne e quel giogo di “di” e responsabilità dal quale ci ritroviamo ingabbiate, spesso senza volerlo., losulle donne “Oggi ho riascoltato per caso questo pezzo di Des’Ree e ho pensato a noi donne”, ha scritto la conduttrice condividendo un breve stralcio di You gotta be che, come lei stessa sottolinea, “vuol dire tu DEVI essere”. Un momento di svago a Formentera, dove a quanto pare sta trascorrendo una vacanza al ...