Alessia Marcuzzi | caduta tra gli scogli in vacanza a Formentera | ' Scelgo sempre la strada più difficile'

L'estate dinon smette di riservare sorprese: dai nuovi palinsesti Rai che hanno premiato la sua 'Boomerissima' con una nuova stagione, al possibile ritorno di fiamma con l'ex marito a Formentera ...Giovanni Ciacci ammette: 'Quando c'è l'amore di mezzo mi diverto sempre' Prima della fine dell' intervista, Giovanni Ciacci , per rispondere alla domanda 'potrebbe regalarci qualche ...L'estate è esplosa così come i nuovi amori. Non mancano, però, i ritorni di fiamma. Questa volta a stupire tutti i suoi fan è, la conduttrice sbarcata da un anno in Rai ma celebre per aver capitanato numerosi reality Mediaset. Il suo nome è apparso nelle cronache rosa perché è stata pizzicata in vacanza a ...

Le foto della figlia di Alessia Marcuzzi oggi, identica a lei Elle

La conduttrice di “Boomerissima” ha postato una storia Instagram raccontando l’accaduto. Per lei riposo, ghiaccio sulla gamba e un pizzico di autoironia.Alessia Marcuzzi racconta via Instagram la sua disavventura. “Sono caduta sulle rocce come una polla”, ha scritto la conduttrice di Boomerissima ...