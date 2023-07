Alessia Marcuzzi cade sugli scogli a Formentera | “Come una polla…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023)è tra i protagonisti delle pagine di gossip di questa estate 2023. Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino e il possibile ritorno di fiamma con l’ex Paolo Calabresi Marconi, si torna a parlare della conduttrice per un incidente. In vacanza acon il primogenito Tommaso e, appunto, l’ex compagno Marconi,è scivolatadopo aver intrapreso un percorso tortuoso non troppo sicuro. Un incidente che, per fortuna,lei stessa ha raccontato sui social, non ha portato a gravi conseguenze. “Non cambio mai. Io faccio sempre le strade più difficili. Cascata dalle rocceuna”, ha scritto autoironica in una story a cornice di una foto ...