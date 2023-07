Alcaraz vince e si arrampica in tribuna | le lacrime di Ferrero VIDEO

Lo spagnolo trionfa sul n.1 al mondoa 20 anniil suo secondo Slam, il primo sull'erba londinese in una finale straordinaria che ha tenuto incollati gli spettatori sul Centrale di Wimbledon. Tensione e lacrime per lo ...approfondimento Us Open,suo primo Slam: è il più giovane n.1 al mondo FOTOGALLERY @Getty/@Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Wimbledon 2023, non solo tennis: caccia ai vip ...

Alcaraz vince la finale di Wimbledon contro Djokovic

Carlos Alcaraz entra nella leggenda: vince il suo primo Wimbledon e nega a Djokovic la rincorsa al Grande Slam.Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic per 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 nella finale del singolare maschile di Wimbledon 2023 e trionfa per la prima volta nello S ...