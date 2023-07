... lo scontro tra Novak Djokovic e Carlo. Continua a leggere su Tg. La7.it - Tanti infortuni, ma non il sangue blu, eppure è lei la regina. Marketa Vondrousovaa Wimbledon : è la ...Leggi anche Djokovic, il campo non mente: in finale a Wimbledon controper battere ogni record Wimbledon, in campo la tunisina Ons Jabeur: la tennista che parla di diritti ' Ho fatto una ...Domenica alle ore 15 si gioca invece la finale maschile del tradizionale torneo britannico, che vedrà di fronte il campione uscente Novak Djokovic contro lo spagnolo Carlos, attuale numero 1 ...

Alcaraz trionfa a Wimbledon, Djokovic sconfitto al 5° set in un'epica finale Today.it

Finale pazzesca a Wimbledon: Nole cede al quinto set e resta a quota 7 trionfi sull'erba londinese (-1 da Federer).Wimbledon 2023 si concluderà domenica 16 luglio on la finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Diamo uno sguardo dettagliato a come cambierà il ranking ATP degli italiani. Jannik Sinner non è riusc ...