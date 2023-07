Alcaraz trionfa a Wimbledon | Djokovic ko in 5 set

(Di domenica 16 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlosè il campione della 136esima edizione dei Championships. Il tennista spagnolo ha vinto il singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam andata in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 20enne nato a El Palmar, numero 1 del mondo e del seeding, ha battuto in finale il serbo Novak, numero 2 del ranking Atp e del tabellone del Major britannico, campione asette volte (comprese le ultime quattro edizioni), col punteggio di 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4.Per, dopo 4 ore e 42? di battaglia, è arrivato il primo successo in carriera a, il secondo nelle prove del Grande Slam, dopo il successo agli Us Open dello scorso anno. Per lui due finali nei Major e altrettanti ...

