Alcaraz trionfa a Wimbledon | Djokovic ko in 5 set

(Di domenica 16 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlosè il campione della 136esima edizione dei Championships. Il tennista spagnolo ha vinto il singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam andata in scena sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il 20enne nato a El Palmar, numero 1 del mondo e del seeding, ha battuto in finale il serbo Novak, numero 2 del ranking Atp e del tabellone del Major britannico, campione asette volte (comprese le ultime quattro edizioni), col punteggio di 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4.Per, dopo 4 ore e 42? di battaglia, è arrivato il primo successo in carriera a, il secondo nelle prove del Grande Slam, dopo il successo agli Us Open dello scorso anno. Per lui due finali nei Major e ...

E' bellissimo vincere, ma anche se avessi perso sarei stato molto orgoglioso di me stesso'; ha commentatonel corso della cerimonia di premiazione come nuovo campione di Wimbledon. 'È un ...Match point,chiude i conti e: Wimbledon è suo. Il trionfo dia Wimbledon segna la fine di un'era e l'inizio di una nuova epoca. Il ventenne spagnolo riesce a porre fine al ...Per, dopo 4 ore e 42 di battaglia, è arrivato il primo successo in carriera a Wimbledon, il secondo nelle prove del Grande Slam, dopo il successo agli Us Open dello scorso anno. Per lui due ...

Alcaraz trionfa a Wimbledon 2023: Djokovic battuto 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 Sky Sport

C’è dell’altro dietro quel momento di debolezza che il campione serbo s’è concesso davanti al pubblico del centrale e in tv ...È Carlos Alcaraz il nuovo campione di Wimbledon. Il 20enne tennista spagnolo si conferma numero 1 al mondo battendo in una memorabile finale il serbo Novak Djokovic, numero 2. Per Alcaraz ...