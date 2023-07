Alcaraz spodesta dal trono Novak Djokovic | lo spagnolo trionfa a Wimbledon dopo una finale epica

Leggi su open.online

(Di domenica 16 luglio 2023) Era partita male, malissimo, ladiper Carlos. Lonumero 1 al mondo nel ranking Atp, tradito forse dall’emozione, aveva steccato il primo set, travolto 1-6 dal campione in carica (quadruplo). Eppure sull’arco lungo della gara il 20enne ha trovato la forza di ritrovare i suoi colpi migliori, in un match che ha regalato un’altalena di emozioni agli amanti del tennis.un secondo set combattutissimo, strappato al serbo solo al tie break,restituisce il «favore» a, imponendosi anche nel terzo con un sonoro 6-1. Il quarto set è una battaglia, ma a piazzare l’allungo decisivo è ancora il serbo campione in carica che chiude in sicurezza sul 6-3. Verdetto del match ...