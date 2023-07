Alcaraz spodesta dal trono Novak Djokovic | lo spagnolo trionfa a Wimbledon dopo una finale epica – Il video

(Di domenica 16 luglio 2023) Era partita male, malissimo, ladiper Carlos. Lonumero 1 al mondo nel ranking Atp, tradito forse dall’emozione, aveva steccato il primo set, travolto 1-6 dal campione in carica (quadruplo). Eppure sull’arco lungo della gara il 20enne ha trovato la forza di ritrovare i suoi colpi migliori, in un match che ha regalato un’altalena di emozioni agli amanti del tennis.un secondo set combattutissimo, strappato al serbo solo al tie break,restituisce il «favore» a, imponendosi anche nel terzo con un sonoro 6-1. Il quarto set è una battaglia, ma a piazzare l’allungo decisivo è ancora il serbo campione in carica che chiude in sicurezza sul 6-3. Verdetto del match ...

Perè la prima vittoria in carriera sull'erba di Wimbledon, la seconda nelle prove del Grande Slam dopo gli Us Open del 2022. Per Djokovic, invece, sfuma l'obiettivo della 24esima vittoria in ...E quitorna a tirare fuori gli artigli: vince un break decisivo e si porta sul 4 - 2, resiste al ritorno di Djokovic e s'impone alla fine per 6 - 4 dopo un match che entrerà nella storia del ...Perè la prima vittoria in carriera sull'erba di Wimbledon, la seconda nelle prove del Grande Slam dopo gli Us Open del 2022. Per Djokovic, invece, sfuma l'obiettivo della 24esima vittoria in ...

Alcaraz spodesta Djokovic, è il nuovo re di Wimbledon L'HuffPost

.Carlos Alcaraz batte il Re Novak Djiokovic e coqnquista ad appena 20anni il trofeo di Wimledon. Match di grandi emozioni , spettacolo puro sul campo centrale , chiuso per 3-2 con il punteggio di 1-6, ...Una partita che resterà per anni nella memoria di tanti, una finale spettacolare, un concentrato di talento e psicologia, un continuo susseguirsi di emozioni per le oltre 4 ore e 42 minuti sul central ...