Alcaraz mostruoso | vince Wimbledon | solo lui poteva battere Djokovic

(Di domenica 16 luglio 2023) Carlosha vinto. Ha battuto in finale Novakin cinque set: 6-3 al quinto. Partita di grandissima intensità con lo spagnolo che è riemerso dopo aver subito il 6-1 iniziale. Al tie-break del secondoha insolitamente per lui sprecato il set-point con un banale errore di rovescio. E proprio il rovescio lo ha tradito. Ma soltantobatterlo. Perchéun fuoriclasse puòun altro fuoriclasse.è un giocatore semplicemente. Quel secondo set lo ha liberato psicologicamente. E ha cominciato a giocare il suo gran tennis intriso di accelerazioni, recuperi e persino volée acrobatiche.ha dato il massimo ma ha perso contro un ...

I numeri cominciano a sbilanciarsi, a partire dai colpi vincenti: 13, 7 Berrettini. 6 errori non forzati per Matteo che entra bene con la prima di servizio ma Carlos risponde ancora meglio. ...... 186 su 217, quindi un86% , che ben fotografa il determinismo dell'accoppiata servizio e ... Ha inoltre un record di 7 - 2 al quinto set,di 8 - 1, e quell'unica sconfitta proviene ...LONDRA - Per Voltaire l'illusione era il primo dei piaceri, e difatti nel primo set Matteo Berrettini è un toro loco, ma alla fine Carloslo doma. Perché il 20enne di Murcia è unMinotauro: umano e bestiale. Classe purissima, zero talloni d'Achille, cocktail di armi micidiali: drop, dritto, rovescio, slice, mixati ...

Guido Monaco, commentatore di Eurosport, è intervenuto a TennisMania Speciale Wimbledon, appuntamento quotidiano, in collaborazione con "Il Tennis Italiano", condotto da Dario Puppo sul canale Youtube ...