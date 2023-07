Alcaraz | il quarto più giovane di sempre a conquistare 2 Slam differenti

L'ultimo non Fab Four a vincere Wimbledon era stato Lleyton Hewitt nel lontanissimo 2002: da allora 8 titoli per Federer, 7 per Djokovic, 2 per Nadal, 2 per Murray e appunto uno per. Delle 13 ...Nulla lasciava pensare dunque che le cose potessero andare meglio su erba, superficie su cui Djokovic ha dominato da anni e su cui inveceera appena altorneo. Ciò non fa altro che ...Sono stati tutti errori, però, dovuti alla potenza di fuoco di, che ha giocato una partita ... Invece è soltanto altorneo su erba e ha già vinto il Queens e Wimbledon. Impara molto in ...

Alcaraz è il nuovo Re di Wimbledon, Djokovic ko in cinque set. Fine di un'era RaiNews

Da dopo Marat Safin, vincitore del suo secondo e ultimo Slam in Australia nel gennaio del 2005, Carlos Alcaraz è il primo giocatore a conquistare ...Carlos Alcaraz è il nuovo campione di Wimbledon, il primo spagnolo dopo Rafael Nadal nel 2010. Il murciano resta numero 1 del mondo in virtù dell'1-6 7-6(6) 6-1 3-6 6-4 con il quale batte Novak Djokov ...