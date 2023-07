Alcaraz è il nuovo re di Wimbledon Djokovic si arrende in 5 set

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Carloha trionfato aal termine di una stupenda finale contro Novakche si è chiusa solo al quinto set, con il punteggio di 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4. A new name. A new reign. @carlos, your 2023 Gentlemen's Singles champion#pic.twitter.com/3KNlRTOPhx —(@) July 16, 2023 Per il 20enne spagnolo è il secondo Slam e la certezza di restare numero uno al mondo, per il serbo sfuma il sogno del 24mo Slam e dell'ottavo sigillo sull'erba dell'All England Club.

