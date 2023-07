Alcaraz diventa il nuovo re di Wimbledon | battuto Djokovic in 5 set

(Di domenica 16 luglio 2023) Carlosha vinto per la prima volta in carriera il torneo di. Il numero 1 del mondo in finale haNovak(n.2) in 5 set, con il punteggio di 1 - 6, 7 - 6, 6 - 1, 3 - 6, ...

Si tratta di Carlos Alcaraz, che nella finale di Wimbledon batte il detentore del titolo Novak Djokovic e diventa il nuovo campione del torneo Slam inglese, conquistando il secondo Major della carriera.

Alcaraz trionfa a Wimbledon 2023: Djokovic battuto 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 ... Sky Sport

"Il sogno è diventato realtà". Carlos Alcaraz esulta dopo il trionfo a Wimbledon arrivato al termine di una finale-maratona in cui ha battuto Novak Djokovic. "E' bello vincere - le parole del tennista ... Se c'è un posto dove scrivere la storia è il Centrale di Wimbledon. In tanti sono entrati sul campo-tempio leggendo i versi di Rudyard Kipling ...