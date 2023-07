Poi lo sguardo è rivolto al futuro, con una rivalità conche può diventare sempre più accesa. "Spero sia l'inizio, lo spero anche per me. Abbiamo giocato solo 3 partite uno contro l'altro ed ...Ma per molti - possibili exploit di Jannik Sinner e Daniil Medvdev a parte - la finale è già predestinata, ovvero Djokovic contro, ed è già partita la prima polemica tra i due. Abbonati per ...... " I record che non mi interessano, non li guardo "- io sono solo contento per me stesso, ... anche se in semifinale ce ne sarà uno più giovane di me (uno tra lo spagnoloe il danese ...

Alcaraz ammette: 'Ora sono innamorato del tennis sull'erba' Tiscali

Si è preso un posto in paradiso e a soli 20 anni Carlos Alcaraz è nell’olimpo del tennis mondiale. Lo spagnolo ha battuto Novak ...Intervistato da Ubaldo Scanagatta a fine match, l'ex capitano di Davis ha le idee molto chiare sul neo campione di Wimbledon: ...