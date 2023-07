Alba Parietti audace a Courmayeur | il micro bikini è un inno alla sensualità

Leggi su dilei

(Di domenica 16 luglio 2023) Ha appena compiuto 62 anni ed è bella più che mai, come dimostra su Instagram:ha pubblicato uno scatto inda togliere il fiato. In vacanza ala conduttrice si è lasciata fotografare in un due pezzie sensualissimo, senza alcuna remora e insicurezza., ila 62 anni: unSessantadue anni e non sentirli:ha appena spento le candeline e stando ai commenti dei suoi affezionati fan continua ad avere un fisico “da far invidia a una ventenne”. E su questo non possiamo che essere d’accordo: la conduttrice lo ha dimostrato su Instagram, postando uno scatto in cui ...