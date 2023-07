Alaska | forte terremoto di magnitudo 7 4 | diramato l’allarme tsunami

(Di domenica 16 luglio 2023) Unha colpito la regione della penisola dell’la mattina di domenica 16 luglio e le autorità statunitensi hannoun allarmeper le regioni del Pacifico situate nella zona. Secondo lo United States Geological Survey (Usgs), ildi7.4 ha avuto epicentro a circa 100 chilometri a sud di Sand Point, a una profondità di 9,3 chilometri. Le scosse sono state avvertite nelle Isole Aleutine, nella penisola dell’e nella Baia di Cook. July 16, 2023 Leggi anche: La Nuova Caledonia trema ancora:di7.1 nella nottedi7.5 in Nuova Caledonia: scatta l’allerta ...

Un terremoto ha colpito la regione della penisola dell'Alaska la mattina di domenica 16 luglio e le autorità statunitensi hanno diramato un allarme tsunami per le regioni del Pacifico situate nella zona.

Una forte di scossa di terremoto è stata registrata oggi in Alaska dall’Istituto geofisico statunitense: la magnitudo è di 7 ...