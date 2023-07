Al Tour de France è stato il giorno di Poels E del rischio di perdere tutto

(Di domenica 16 luglio 2023)ildeha trattenuto il fiato per qualche istante. Lo scenario peggiore, quello che nessuno aveva nemmeno mai preso in considerazione, perché i brutti pensieri si cerca sempre di metterli in disparte e non dar loro peso, si stava invece materializzando che di chilometri all’arrivo ne mancavano 128 e di salite parecchie da scalare. La fuga era partita, Julian Alaphilippe era al solito davanti a tutti – perché tra le tante cose che questa corsa ci sta regalando è anche l'ardore e l'ostinazione dell'ex campione del mondo di andare più forte delle sue gambe non al meglio –, il gruppo inseguiva ancora incerto se interessarsi o meno degli avanguardisti. Ad Aviernoz di gente in strada ne era scesa parecchia, la grande maggioranza festosa e tranquilla, qualcuno aveva fatto qualche passo di troppo verso il centro della strada. ...

SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) - Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) - Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout ...de, l'olandese, Wout Poels, 35 anni, alfiere della Bahrein Victorius ha vinto in solitaria il tappone del Monte Bianco seminando gli avversari negli ultimi 8 km. La sua ascesa alla vetta ...Oggi, domenica 16 luglio, si è chiusa la seconda settimana delde2023 , con la quindicesima tappa, Les Gets Les Portes du Soleil " Saint - Gervais Mont - Blanc: una frazione molto dura, lunga 179 chilometri e ancora sulle Alpi. L'olandese Wouter ...

La battaglia per la Maglia Gialla è unica, ma, al Tour de France, anche i piazzamenti fanno molta gola ai corridori. Posizioni di lusso poi, come il podio, un obiettivo unico per tanti: se Jonas Vinge ...Jonas Vingeaard si presenta in maglia gialla all'inizio della terza e decisiva settimana del Tour de France, superando senza danni le prime tappe alpine con gli attacchi di Tadej Pogacar, oltre che da ...