Al-Nassr | pronta una prima offerta per Mané | il Bayern riflette

... viene già da due stagioni di purgatorio in Serie B che non hanno portato allarisalita in ... con il colombiano che sarà compagno di Brozovic e CR7 all'Al. Anche Como e Venezia sono due ......il Real Madrid e l'Al - Hilal o un match dove il Manchester City di Guardiola sfida l'Al -di ... Dal mercato al campo; l'ascesa calcistica dell'Al - Hilal e altri club èa proseguire senza ......un'offerta da 35 milioni di euro al Torino.10.04 - UFFICIALE: il Palermo annuncia l'...a legarsi al Milan dopo il consueto iter di visite mediche e firma.9.10 - Mercato bloccato all'Alda ...

Dalla Francia: pronta un’offerta dell’Al Nassr da 43 milioni per Moussa Diaby Alfredo Pedullà

Non è ancora finita. L'Arabia Saudita non molla Paul Pogba ed è pronta a formulare una nuova offerta: da 100 milioni di euro in tre anni, proposta che l'entourage dell'ex Manchester United ha ricevuto ...L’Inter è pronta per chiudere col Sassuolo per Davide Frattesi. Dopo l’incontro di ieri con l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ( qui i dettagli ), i nerazzurri hanno fatto uno ...